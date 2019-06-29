عمرو الليثي يكشف مفاجأة حول وفاة محمود المليجي أثناء آخر مشاهده

قال الإعلامي عمرو الليثي: إن الفنان الراحل محمود المليجي هو فنان عظيم من زمن الفن الجميل الذى أمتعنا لسنوات وسنوات من خلال أعماله الفنية.





وقال الليثي في تصريحات صحفية: "ارتبط والدى المنتج والسيناريست ممدوح الليثى رحمه الله ارتباطًا كبيرًا بـ محمود المليجي منذ صغره، فهو كان يحلم به ويداوم على مشاهدة أعماله ليمر الزمن ويعمل معه عشرات الأعمال كمنتج.. ولعله من أكثر الأشخاص الذين تأثر بهم والدى رحمه الله، وكان دائمًا يقول كيف أن الحقيقة أغرب من الخيال أحيانًا، فمن الطفل الذى يحلم برؤية نجمه المفضل والعمل معه، وينتج له عشرات الأعمال، لتتحول تلك العلاقة إلى صداقة وطيدة جعلت آخر مشهد فى حياة الفنان الكبير محمود المليجي يجمعهما سويًا.





وتابع الليثي فخلال تصوير فيلم «أيوب» بطولة الفنان العالمى عمر الشريف والفنانة الكبيرة مديحة يسرى والفنان الكبير محمود المليجى ولفيف من النجوم كان هذا الفيلم يحمل اللحظات الأخيرة فى حياة الاستاذ محمود المليجى، فأثناء فترة الاستراحة عند تحضير أحد المشاهد كان يجلس إلى جوار الفنان عمر الشريف يتحدثان ويضحكان ويتحدث معه عن الحياة وغرابتها، قائلا: "فالواحد ينام ويصحى وينام ويصحى وينام ويشخر"، وانتبه الكل لأدائه وما يقوم به من أداء تمثيلى رائع يقوم به أثناء حديث عابر، حتى إن الجميع انبهر من أدائه، وعندما استمر على وضع النوم قال له الفنان عمر الشريف «إيه يا محمود» لكنه لم يجبه.





وتابع الليثي: "فقد أدى المشهد الأخير فى حياته ليترك حالة من الذهول فى كل من رأى أو سمع بقصة موته التى كانت أشبه بنهاية درامية عظيمة لفنان عملاق أعطى كل حياته.. واتصلوا وقتها بوالدى ممدوح الليثى ليخبروه أن الأستاذ محمود المليجى تعبان بالاستديو لينزل والدى مسرعًا من مكتبه لمكان التصوير ليجد عند وصوله أن الأستاذ محمود المليجى قد لقى ربه، فحمله على كتفه ونقلنا جثمانه فى سيارة والدى المازدا 323 إلى منزله بالزمالك، وعند وصولنا وجد والدى أن الأسانسير عطلان ليحمل جثمانه الطاهر خمسة أدوار لشقة زوجته الفنانة الكبيرة علوية جميل التى فتحت لنا باب المنزل".



