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رئيس الوزراء يتفقد فندق الماسة بالعلمين الجديدة.. ويشيد بحجم الإنجاز

السبت 29/يونيو/2019 - 01:21 م
رئيس الوزراء يتفقد فندق الماسة بالعلمين الجديدة.. ويشيد بحجم الإنجاز
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس الوزراء
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يحيى حلمي
 
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تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال زيارته مدينة العلمين الجديدة اليوم، فندق الماسة بالمدينة، يرافقه اللواء محمد أمين نصر، مستشار الرئيس للشئون المالية، والمشرف على تنفيذ المشروع. 

وأشاد رئيس الوزراء بحجم الإنجاز بالمشروع، حيث تم البدء فى تشغيل عدد 3 سينمات وكذا المطاعم يتم تشغيلها تباعا، وتم الانتهاء من تنفيذ مسجد الماسة، كما يتم الانتهاء من تنفيذ مول ضخم بالمشروع، بخلاف أكبر فندق بالساحل الشمالى يضم 1650 غرفة، يتم العمل فيه بمعدلات تنفيذ مرتفعة، كما يتم العمل أيضا بمنطقة مارينا اليخوت.
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