رئيس الوزراء يتفقد فندق الماسة بالعلمين الجديدة.. ويشيد بحجم الإنجاز

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال زيارته مدينة العلمين الجديدة اليوم، فندق الماسة بالمدينة، يرافقه اللواء محمد أمين نصر، مستشار الرئيس للشئون المالية، والمشرف على تنفيذ المشروع.



