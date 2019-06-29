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تأجيل تصالح نجل صفوت الشريف في تهربه الضريبي لإتمام الإجراءات

السبت 29/يونيو/2019 - 01:19 م
تأجيل تصالح نجل صفوت الشريف في تهربه الضريبي لإتمام الإجراءات
أشرف صفوت الشريف
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مـروة هيـكل
 
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قررت محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي المنعقدة بالتجمع الخامس تأجيل جلسة تصالح أشرف صفوت الشريف رئيس مجلس إدارة شركة "برايم بيكتشرز إيجيبت" للمرئيات وسداد مبلغ 500 ألف جنيه في اتهامه بالتهرب الضريبي من المبيعات عن الشركة، وذلك لدور شهر سبتمبر المقبل لاتمام إجراءات التصالح.

صدر القرار برئاسة المستشار كمال مسعود، وعضوية كلا من المستشارين عبدالرحيم الخطاري ومصطفى العفيفي، وسكرتارية محمد صبحي.

ويتضمن التهرب الضريبي 4 حالات أقرها القانون منها تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن أو إبداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذه اللجان بقصد التأثير على قراراتها، أو تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بالإعفاء من الضريبة بدون وجه حق، أو الامتناع عن تقديم الاقرار بزوال سبب الاعفاء من الضريبة، أو تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها اصدار قرار برفع الضريبة دون وجه حق.

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