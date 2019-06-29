ماجد المهندس وداليا مبارك في حفل غنائي 19 يوليو

يستعد برنس الغناء ماجد المهندس، لإحياء حفل غنائي ضخم في جدة وذلك يوم 19 يوليو المقبل وذلك بالصالة المغطاه في مدينة الملك عبدالله الرياضية علي هامش"حفلات موسم جدة".





ويشارك ماجد، في الحف الفنانة داليا مبارك، حيث يقدم كل منهما باقة من اجمل أغانيهم التي يعشقها الجمهور.



وأعربت داليا، عن سعادتها بإحيائها للحفل ومشاركة الفنان ماجد المهندس، حيث قالت،:" ألقاكم على خير يا اهل جدة مع البرنس الراقي فرحتي بهالحفل كبيره لانو راح يجمعني مع الفنان القدير ألي كثير مو شوي احبه ماجد المهندس".