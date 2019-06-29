بـ"نصف مليون جنيه".. سقوط عاملين لتزويرهما توكيلات في أوسيم

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تمكنت مباحث التموين بقطاع أمن الجيزة من ضبط عاملين، لقيامهما بتزوير توكيلات لأربعة من أصحاب محال بقالة صرف مقررات التموين بأوسيم، والإستيلاء بموجبها على مقررات تموينية بمبالغ قرابة 500 ألف جنيه، وأخطر مدير أمن الجيزة.



وردت معلومات للواء مصطفي البكري مدير إدارة شرطة التموين بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام عاملين، مقيمين بدائرة مركز شرطة أوسيم، بتقديم توكيلات "مزورة" لأربعة من أصحاب محلات بقالة صرف المقررات التموينية المدعمة بدائرة المركز، وإستخدامها فى صرف المقررات التموينية المدعمة المخصصة لهم من إحدى شركات تجارة الجملة بأكتوبر، بإجمالى مبالغ (421،883 ألف جنيه) قيمة الحصص التموينية المستولى عليها.



وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة وجه بسرعة ضبط المتحري عنهما، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة والتأكد من صحة المعلومات، تم إعداد مأمورية بالتنسيق مع مع الجهات المعنية، وتم إستهداف وضبط المتهمان، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.