رئيس الوزراء يتفقد منتجع الماسة بمدينة العلمين الحديدة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء منذ قليل منتجع الماسة بمدينة العلمين الجديدة والذي ضم فندق به ١٦٠٠ غرفة و عدد من الكافيهات و٣ سينمات .





كما تفقد رئيس الوزراء الاعمال التي تتفذ في الشاليهات ويضم المنتج ايضا اول مرينا على ساحل البحر المتوسط .





وكان قد تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، صباح اليوم مبنى مجلس الوزراء الذي تم إنشاؤه بمدينة العلمين الجديدة؛ استعداداً لعقد اجتماعات مجلس الوزراء قريبا به.



