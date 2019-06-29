النيابة توجه تهمتي القتل العمد والسرقة للمتهم الأول بواقعة قتل زوجين بالزيتون



وكانت نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة تحت إشراف اللواء محمد منصور مدير الأمن، في كشف غموض واقعة العثور على جثة زوجين مسنين وسرقة مبلغ مالي من مسكنهما بالزيتون، حيث تبين أن عاطل وسائق وراء ارتكاب الواقعة وتم ضبطهما.



وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.كما وجهت النيابة للمتهم الأول عدة تهم أبرزها ارتكاب واقعة القتل العمد مع سبق الإصرار، وسرقة منقولات خاصة بالمجني عليهما، كما وجهت للمتهم الثاني تهمة التستر عليه، وتحريضه على ارتكاب الواقعة، وحيازة مسروقات والتصرف فيها.