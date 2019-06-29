النيابة توجه تهمتي القتل العمد والسرقة للمتهم الأول بواقعة قتل زوجين بالزيتون
السبت 29/يونيو/2019 - 01:17 م
داليا عادل
Advertisements
Advertisements
أصدرت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية قرارا، بحبس عاطل، وسائق، 4 على ذمة التحقيقات، لتورطهما في قتل زوجين في منطقة الزيتون.
كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.
كما وجهت النيابة للمتهم الأول عدة تهم أبرزها ارتكاب واقعة القتل العمد مع سبق الإصرار، وسرقة منقولات خاصة بالمجني عليهما، كما وجهت للمتهم الثاني تهمة التستر عليه، وتحريضه على ارتكاب الواقعة، وحيازة مسروقات والتصرف فيها.
وكانت نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة تحت إشراف اللواء محمد منصور مدير الأمن، في كشف غموض واقعة العثور على جثة زوجين مسنين وسرقة مبلغ مالي من مسكنهما بالزيتون، حيث تبين أن عاطل وسائق وراء ارتكاب الواقعة وتم ضبطهما.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.
كما وجهت النيابة للمتهم الأول عدة تهم أبرزها ارتكاب واقعة القتل العمد مع سبق الإصرار، وسرقة منقولات خاصة بالمجني عليهما، كما وجهت للمتهم الثاني تهمة التستر عليه، وتحريضه على ارتكاب الواقعة، وحيازة مسروقات والتصرف فيها.
وكانت نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة تحت إشراف اللواء محمد منصور مدير الأمن، في كشف غموض واقعة العثور على جثة زوجين مسنين وسرقة مبلغ مالي من مسكنهما بالزيتون، حيث تبين أن عاطل وسائق وراء ارتكاب الواقعة وتم ضبطهما.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.
Advertisements
المزيد عن: قتل زوجين عاطل وسائق تحريات المباحث الزيتون
- شقيقة المتهم الرئيسي في واقعة مقتل عروس بنها: تخلصت من "دبلة " العروس بالقمامة (صور)
- حبس ربة منزل وشقيقها ومتهم أخر 4 أيام لقتل زوجها " اللبناني" في القناطر الخيرية
- 4 أيام حبس لعاطل سرق شقة جاره في دار السلام
- المشدد 10 سنوات لعاطل هتك عرض شاب وسرق أمواله بالتجمع الخامس
- الإعدام لعاطل وفلاح قتلا صديقهما واستوليا على 10 جنيهات و3 سجائر
- 4 أيام حبس لعاطل سرق فيلا في المعادي
- المؤبد لعاطل قتل مُجند وسرق سيارة بالعاشر من رمضان
- "مزقوا جسده ولم تشفع توسلاته لهم".. الإعدام لعاطل والمؤبد لآخر بتهمة قتل سائق بالجيزة
- النيابة توجه تهمة القتل العمد لعاطل أنهي حياة صديقه بالعجوزة.. و"100 جنيه" كلمة السر
- "أكرماه بالضيافة فغدر بهما".. عاطل يمزق جسد زوجين مسنين لسرقتهما بالزيتون