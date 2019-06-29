محافظ الشرقية: تحصين 66 ألفا و295 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية

​ أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إنتظام سير العمل بالحملة القومية الثانية للتحصين ضد أمراض الحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع، والتي إنطلقت يوم السبت الماضي ، بجميع المراكز والمدن والقرى للحفاظ على الثروة الحيوانية و الداجنة وتنميتها من خلال السيطرة على الأمراض الوبائية.





ومن جهته صرح الدكتور أشرف توفيق مدير مديرية الطب البيطري أنه منذ بدء إنطلاق أعمال الحملة القومية الثانية لتحصين الثروة الحيوانية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع لعام 2019م بمشاركة من الإدارات المختصة بديوان عام المديرية ، تم تحصين ( 66 ألف و 295 رأس ماشية ) ضد مرضي الحمى القلاعية و حمى الوادي المتصدع خلال الأسبوع الأول في الفترة ( من 22 إلى 27 يونيو 2019م ).. ، مشيداً بإقبال المواطنين وإستجابتهم للحملة نظراً لزيادة الوعي البيطري لديهم مع الإرشاد والتوعية المكثفة قبل وأثناء الحملة وعلمهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين ، وكذلك التيسير الكبير على المواطنين بالإنتقال إليهم سواء في مقار اللجان أو الإنتقال إليهم لمنازلهم لتحصين وترقيم الحيوانات ( من بيت لبيت ).



