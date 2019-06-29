بعد قليل.. تصالح نجل صفوت الشريف في تهربه الضريبي

تنظر بعد قليل محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي المنعقدة بالتجمع الخامس جلسة تصالح أشرف صفوت الشريف رئيس مجلس إدارة شركة "برايم بيكتشرز إيجيبت" للمرئيات وسداد مبلغ 500 ألف جنيه في اتهامه بالتهرب الضريبي من المبيعات عن الشركة.





تعقد الجلسة برئاسة المستشار كمال مسعود، وعضوية كلا من المستشارين عبدالرحيم الخطاري ومصطفى العفيفي، وسكرتارية محمد صبحي.



