أصغر عارضة أزياء فى مصر ليالى 5 سنوات

وعلى ذكر عارضات الأزياء هذا الأسبوع وكلامهن عن بعض لاعبى المنتخب نتحدث عن أصغر عارضة أزياء فى مصر البراءة والأناقة والجمال والشياكة ليالي الدقاق ذات الخمسة أعوام، حيث أقيم ديفليه للأطفال بنين وبنات بأحد مولات الإسكندرية لعرض ملابس الأطفال من خلال كل محل ملابس وقامت المنظمة باستحضار إنجى الإنجباوى لتعليم الصغار المشى على الكات ووك، كانت فكرة لذيذة وحلوة وأول مرة تتم بتنظيم، نترك كبار عارضات الأزياء واتهامات التحرش ونركز فى الكتاكيت الصغار والصيف والحاجات الجديدة.