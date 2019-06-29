عرض الموسم الثالث لمسرحية "خيبتنا" في هذا الموعد

يبدأ الموسم الثالث من مسرحية "خيبتنا" للنجم محمد صبحي، يوم 25 يوليو على مسرح مدينة سنبل.









مسرحية "خيبتنا" من تأليف وإخراج وبطولة الفنان الكبير محمد صبحى، وبطولة سماح السعيد بمشاركة ندى ماهر بطلة مسرحية "غزل البنات" ولأول مرة الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز كما يشارك فى بطولة المسرحية كل من الفنانات بوسى الهوارى وميرنا زكرى وعبير فاروق والفنان القدير شوقى طنطاوى والوجد الجديد حازم القاضى.



