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ضربة موجعة لكوت ديفوار في أمم إفريقيا 2019

السبت 29/يونيو/2019 - 11:57 ص
ضربة موجعة لكوت ديفوار في أمم إفريقيا 2019
أورييه
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محمد الصو
 
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يخضع الإيفواري سيرجي أورييه لاعب مننتخب كوت ديفوار الأول لكرة القدم، لفحص طبي اليوم السبت، لتحديد موقفه من الإصابة التي تعرض لها في الكاحل خلال مواجهة المغرب بالأمم الإفريقية.

 

ويسعى الجهاز الفني للمنتخب الإيفواري للاطمئنان على موقف أورييه خاصة أنه من أبرز لاعبي خط الدفاع، وتحديد موقفه من مواجهة نامبيا، يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات للأمم الإفريقية.

 

وكان الجهاز الطبي للمنتخب الإيفواري، أكد صعوبة لحاق اللاعب بمباراة ناميبيا، خاصة أن الإصابة على مستوى الكاحل تحتاج لفترة راحة، مطالبا الجهاز الفني بعدم المجازفة باللاعب في تلك المباراة.

 

وتلقى منتخب الأفيال هزيمة أمام المغرب بهدف دون رد، مساء أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة، لبطولة الأمم الإفريقية.

 

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