عمرو وردة ابن أسطورة الباسكت مدحت
السبت 29/يونيو/2019 - 12:01 م
شهيرة النجار
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اسمه يتردد فى حكايات عارضات الأزياء وملكات الجمال
بمناسبة الحديث عن المنتخب الوطنى والضجة التى أثيرت حول بعض اللاعبين الذين تحرشوا لفظياً بإحدى العارضات وصحة الكلام من عدمه وذكر بعضهم على رأسهم عمرو وردة لاعب المنتخب أجيب عن السؤال الذى كرره لى كثيرون هذا الأسبوع هل عمرو وردة ابن الدكتور أحمد وردة رئيس نادى اسبورتينج؟ الإجابة لا فوالد عمرو ابن نادى اسبورتينج هو أسطورة كرة السلة مدحت وردة فى ثمانينيات القرن الماضى ومدحت وردة هو ابن عم الدكتور أحمد وردة الرئيس الحالى لاسبورتينج ولكابتن مدحت ولدان هما عمرو لاعب المنتخب وزياد الذى كان يساند أحمد وردة أثناء انتخابات النادى الأخيرة. وكابتن مدحت له شقيق مقيم بالسعودية اسمه الشيخ مجدى وردة، وكان قد أقام فى نادى اسبورتينج هذا الأسبوع خيمة كبيرة بها مقاعد واسعة وشاشات عرض ليتمكن أعضاء النادى من مشاهدة مباريات كأس الأمم الإفريقية على رأسها مباريات مصر بالطبع، وقد زف رئيس النادى الخبر على جروب النادى بنفسه.
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