بدء دورة التربية العسكرية بكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق

شهدت كلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق انطلاق اليوم الأول لدورة التربية العسكرية والتي تستمر لمدة أسبوعين بحرم الكلية.





وقال الأستاذ الدكتور محمد عبدالرحيم البيومى عميد الكلية إن دورة التربية العسكرية تشهد مسيرات وتدريبات للطلاب المشاركين إضافة إلى توعية ثقافية من مندوبي القوات المسلحة الذين يقومون بتدريب الطلاب في مادة التربية العسكرية بالكلية.





وأوضح البيومي في تصريحات له أن الطفرة التي تشهدها الكلية تأتي بناءاً على توجيهات الأستاذ الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، و الأستاذ الدكتور محمد أبوزيد الأمير نائب رئيس الجامعة للوجه البحري.





وأضاف أن رئيس الجامعة أكد على ضرورة إلتزام الطلاب فيها لما فيها من تربية لخدمة الأوطان والدفاع عن مقدساته، وأن دورات التربية العسكرية تهدف إلى تعريف الطلاب برموز الوطن وشهداء القوات المسلحة، وكشف أبعاد التحديات والمؤامرات التى تستهدف وطننا الحبيب، وبيان خطورة الإرهاب ودور القوات المسلحة في اقتلاع جذوره كما تسهدف هذه الدورات رفع وعي الطلاب بالنسبة للمخاطر التي تحيط بهم.





من جهته شدد نائب رئيس الجامعة للوجه البحري بضرورة اعتزاز الطلاب بتاريخ وحضارة بلادهم والمشاركة في تنمية واستثمار الوقت بصورة إيجابية والاهتمام بالعلم والثقافة.





ووجه بضرورة التزام الطلاب بدورات التربية العسكرية لأنها تسهم في بناء الشخصية الطلابية، وتعتبر سدا منيعا عن المخاطر التي تحيط بهم من أفكار مغلوطة والتي تعمل على تنمية روح الولاء والانتماء فالتربية العسكرية ضرورة لتنشئة الشباب واعداده وتحضيره علمياً وعمليا بكافة العلوم منها العلم والثقافة العسكرية ولتنمية الوعي العسكري لدى الطلبة بما يكفل تنشئة أجيال من الشباب تصلح لتلبية نداء الواجب والشرف والوطن، وتشارك في تكوين رؤية شاملة عن كافة مايدور حولهم، كما انها تنمي لديهم الوعي الوطني وتسلط الضوء على الدور الهام الذي تؤديه القوات المسلحة في تحقيق استقرار الوطن لافتاً أن المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من الجهد من شباب مصر .



