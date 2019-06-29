لمدة 12 ساعة.. انقطاع المياه عن بعض مناطق مدينة طنطا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، عن قطع المياه لمدة 12 ساعة عن بعض مناطق مدينة طنطا خصوصاً حي أول طنطا اعتبارا من يوم السبت الموافق 29/6/2019 الساعة السابعة مساء حتى السابعة من صباح اليوم التالي، وذلك لإجراء أعمال ربط خطين قطر 800 مم بمحطة مياه المرشحة الملاحية بطنطا، تمهيدا لتشغيلها لزيادة كمية المياه المنتجة لمركز ومدينة طنطا.





وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتها من المياه خلال تلك الفترة، مؤكدة توفير سيارات مياه شرب نقية للمناطق المتأثرة، وحال احتياجها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.