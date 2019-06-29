قرقاش: تيلرسون لم يتعامل بجدية مع أزمة قطر
السبت 29/يونيو/2019 - 11:55 ص
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- قرقاش: تيلرسون لم يتعامل بجدية مع أزمة قطر