محمد صلاح يدعم جنش
السبت 29/يونيو/2019 - 11:52 ص
الفجر الرياضي
Advertisements
Advertisements
حرص محمد صلاح نجم منتخب مصر على دعم محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك والمنتخب بعد إصابته بقطع فى وتر أكيليس خلال تدريب الفراعنة.
ونشر محمد صلاح صورته مع جنش على انستجرام وعلق "هترجع أحسن قريب" في إشارة إلى انتظار عودة جنش بعد إجراء العملية الجراحية.
ومن المنتظر أن يخضع جنش لجراحة فى ألمانيا ومدة غيابه تترواح ما بين 6 لـ 8 أشهر.
Advertisements
المزيد عن: منتخب مصر محمود صلاح محمود جنش امم افريقيا 2019
- الأشعة تثبت إصابة "جنش"
- أجيري يحدد حارس الفراعنة أمام النيجر
- عاجل.. إصابة نجم منتخب مصر بقطع في وتر "إكليس"
- خاص - تفاصيل إصابة جنش بقطع في وتر أكيلس
- أسطورة يونانية وراء تسميته ومدة علاجه 6 أشهر .. ما هو "وتر أكيلس" الذي أصاب "جنش"؟
- جنش يضع قدمه في جبيرة
- خاص| الزمالك يبدأ في استخرج تأشيرة سفر جنش لألمانيا
- الزمالك يعلن مدة غياب جنش عن الملاعب
- المنتخب يستدعي بديل جنش
- عواد يوجه رسالة لجنش بعد إصابته