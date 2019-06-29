ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

محمد صلاح يدعم جنش

السبت 29/يونيو/2019 - 11:52 ص
محمد صلاح يدعم جنش
محمد صلاح
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements
حرص محمد صلاح نجم منتخب مصر على دعم محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك والمنتخب بعد إصابته بقطع فى وتر أكيليس خلال تدريب الفراعنة.


ونشر محمد صلاح صورته مع جنش على انستجرام وعلق "هترجع أحسن قريب" في إشارة إلى انتظار عودة جنش بعد إجراء العملية الجراحية.


ومن المنتظر أن يخضع جنش لجراحة فى ألمانيا ومدة غيابه تترواح ما بين 6 لـ 8 أشهر.



Advertisements
المزيد عن: منتخب مصر محمود صلاح محمود جنش امم افريقيا 2019
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك ما هو المنتخب العربي المرشح للوصول لنهائي أمم إفريقيا ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
موريتانيا
-
x
16:30
-
أنجولا
الكاميرون
-
x
19:00
-
غانا
بنين
-
x
22:00
-
غينيا بيساو
بطولة كوبا أمريكا 2019
كولومبيا
0
x
انتهت
0
تشيلي
أوروجواي
-
x
21:00
-
بيرو