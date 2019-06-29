محمد صلاح يدعم جنش

حرص محمد صلاح نجم منتخب مصر على دعم محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك والمنتخب بعد إصابته بقطع فى وتر أكيليس خلال تدريب الفراعنة.









ونشر محمد صلاح صورته مع جنش على انستجرام وعلق "هترجع أحسن قريب" في إشارة إلى انتظار عودة جنش بعد إجراء العملية الجراحية.









ومن المنتظر أن يخضع جنش لجراحة فى ألمانيا ومدة غيابه تترواح ما بين 6 لـ 8 أشهر.











