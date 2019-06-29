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وفد مجلس الأمن الدولي يبدأ زيارة رسمية إلى العراق

السبت 29/يونيو/2019 - 11:51 ص
وفد مجلس الأمن الدولي يبدأ زيارة رسمية إلى العراق
صورة أرشيفية
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أية حمروشي
 
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بدأ وفد من مجلس الأمن الدولي زيارة رسمية للعراق، يجري خلالها مباحثات مع المسؤولين العراقيين تتركز حول سبل دعم استقرار وإعادة إعمار العراق.

ومن المنتظر أن يجري الوفد خلال الزيارة التي تأتي تلبية لدعوة من الحكومة العراقية مباحثات مع الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

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