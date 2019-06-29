أمين عسير يفتتح معرض حسن الوفادة التشكيلي

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افتتح أمين منطقة عسير نائب رئيس مجلس التنمية السياحي الدكتور وليد الحميدي، معرض حسن الوفادة التشكيلي، الذي تنظمه جمعية الثقافة والفنون بأبها في مقرها بمركز الملك فهد الثقافي بقرية المفتاحة للفنون، واحتوى على 46 لوحة فنية لفناني وفنانات المنطقة.



وبين مدير الجمعية أحمد السروي، أن المعرض يأتي ضمن سلسلة من البرامج والفعاليات الصيفية المتنوعة التي تقدمها ثقافة وفنون أبها للزوار والمصطافين، لافتًا إلى مشاركة عدد من فناني وفنانات المنطقة بلوحات تبرز التطور المتواصل للحراك التشكيلي والفني، ويمنح فرصا متوالية للمبدعين لتبادل الخبرات والتجارب.



كما زار أمين المنطقة معرض نادي عسير الفوتوغرافي، واستمع إلى شرح عن محتوياته من المصور عبدالله آل شجاع، ثم تجول في مقر ثقافة وفنون أبها، شملت المكتبة ومسرح الفعاليات وقاعة السينما وجناح التصوير الفوتوغرافي المتخصص.



