إصابة طالبة ثانوية عامة بأزمة صدرية خلال الامتحان في كفر الشيخ

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أصيبت طالبة بالصف الثالث الثانوي، بأزمة صدرية مفاجئة أثناء أداء الامتحان داخل لجنة مدرسة الحامول الثانوية بمدينة الحامول، في محافظة كفر الشيخ.



واستدعى رئيس اللجنة سيارة إسعاف، وتم التعامل الطبي مع الطالبة وتبين انها "ر.م.ع "، 18 عاما، وتم إسعافها داخل وتمكنت من إكمال الامتحان بعد تلقيها العلاج اللازم.



وفى سياق متصل،تداول أولياء أمور طلاب أجوبة اسئلة إمتحانى علم النفس والإجتماع والجولوجيا، أمام بعض لجان الثانوية العامة بالمحافظة، عقب قيام بعض صفحات الغش بتسريب الإمتحان.







