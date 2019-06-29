الرئيس الروسي يزور السعودية الخريف المقبل
السبت 29/يونيو/2019 - 11:43 ص
الفجر السعودي
Advertisements
Advertisements
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال لقائه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم السبت، في ختام أعمال مجموعة العشرين في اليابان، أنه سيزور السعودية في الخريف المقبل.
وذكرت قناة “روسيا اليوم” أن الرئيس الروسي أعرب أثناء لقائه الأمير محمد بن سلمان، عن شكره لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، على دعوته لزيارة السعودية.
وقال بوتين: في الخريف، مثلما اتفقنا آمل أن تتم هذه الزيارة.
وأعرب الرئيس الروسي، عن دعمه للسعودية في رئاسة مجموعة العشرين العام المقبل، التي ستحتضنها الرياض.
وذكرت قناة “روسيا اليوم” أن الرئيس الروسي أعرب أثناء لقائه الأمير محمد بن سلمان، عن شكره لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، على دعوته لزيارة السعودية.
وقال بوتين: في الخريف، مثلما اتفقنا آمل أن تتم هذه الزيارة.
وأعرب الرئيس الروسي، عن دعمه للسعودية في رئاسة مجموعة العشرين العام المقبل، التي ستحتضنها الرياض.
Advertisements
المزيد عن: زيارة بوتين الرئيس الروسي
- قبل 10 سنوات وفي ضيافة "سلمان": بوتين في أول زيارة للسعودية يرقص العرضة (صور)
- بوتين يشيد بالعلاقات التاريخية بين روسيا والسعودية
- خادم الحرمين يوجه دعوة للرئيس الروسي لزيارة الرياض.. والأخير: "سألبي دعوتكم"
- خادم الحرمين يدعو الرئيس الروسي لزيارة المملكة.. وبوتين: سألبي الدعوة
- الملك سلمان يدعو الرئيس الروسي لزيارة المملكة.. وبوتين: سألبي الدعوة
- صدي - السعودية | الروسي: الأسرة المالكة في السعودية لا علاقة لها بحادثة خاشقجي
- عاجل - السعودية| الكرملين: الرئيس الروسي يعتزم زيارة المملكة العام المقبل
- الكرملين: لقاء بين بوتين وولي العهد على هامش G20
- بوتين: سعيد بمناقشة التعاون النفطي مع محمد بن سلمان
- بوتين لـ"ولي العهد": روسيا متفقة مع السعودية بشأن خفض إنتاج النفط