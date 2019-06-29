تفاصيل الإطاحة بسارق السيارات في حفر الباطن

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أطاحت دوريات الأمن بمحافظة حفر الباطن، بشخص أقدم على سرقة مركبة من حي التلال بالمحافظة، بعد رصد ذلك من خلال مقطع فيديو تم تداوله.



جاء ذلك بعد تداول مقطع فيديو، يوثق قيام أحد الأشخاص بسرقة مركبة في حي التلال والهرب بها يوم الأربعاء الماضي.



وتم تكثيف عملية البحث والتحري عن الجاني، حيث تمكنت الدوريات من ضبط السيارة المسروقة بقائدها، وتم تسليمه للجهة المختصة.



