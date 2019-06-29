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"إغماء ومغص كلوي" أبرز الحالات المرضية في امتحانات الثانوية العامة بقنا

السبت 29/يونيو/2019 - 11:41 ص
إغماء ومغص كلوي أبرز الحالات المرضية في امتحانات الثانوية العامة بقنا
إسعاف
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بسام عبدالحميد
 
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استقبلت غرفة العملية بمحافظة قنا، الخاصة بالثانوية العامة، حالتا اغماء ومغص كلوي لبعض الطلاب، اثناء اداء امتحانات الشهادة الثانوية العامة.

حيث استقبلت غرفة العمليات بلاغ يفيد اصابة الطالبة نورهان.خ.م، بفرشوط، لصابتها بمغص كلوي، وإصابة الطالبة ندى.ا.ع، بحالة اغماء، وتم نقل المصابين إلى المستشفى وعمل الاجراءات اللازمة.

ويواصل اليوم السبت، طلاب الصف الثالث الثانوي بالشهادة الثانوية العامة، أداء امتحانات نهاية العام الدراسي 2018 – 2019، بامتحانات "التفاضل والتكامل"، لطلاب شعبة "علمي رياضة" و"الجيولوجيا" لطلاب شعبة "علمي علوم"، وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.

فيما صرح الدكتور صبري خالد عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أن عدد طلاب الثانوية العامة بقنا ١٨ ألف و١١٢ طالبا وطالبة يؤدون الامتحانات داخل ٤٨ لجنة بمختلف مراكز المحافظة، وأن هناك حالة من الهدوء والاستقرار في جميع اللجان. 

وقال مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء مجدي القاضي، إنه تم التشديد على كافة اللجان الامتحانية الخاصة بالشهادة الثانوية والتي انطلقت منذ قليل. 

وأكد أنه لا يتم التدخل في سير الامتحانات إلا بناء على استدعاء من رئيس اللجنة حال وجود ثمة أزمات، مشددًا على استنفار الجهود واليقظة التامة للضباط والقوات، أمام اللجان الامتحانية، وعدم تواجد أي شخص بالقرب من اللجنة دون صفة. 

كما شدد على عدم السماح بالتجمعات للأهالي خارج اللجان، ووجه إدارة الحماية المدنية بتمشيط محيط جميع اللجان وفحصها يوميا فحص دقيق.
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