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"ترامب": الاجتماع مع "شي" في قمة الـ20 "كان أفضل من المتوقع"

السبت 29/يونيو/2019 - 10:26 ص
ترامب: الاجتماع مع شي في قمة الـ20 كان أفضل من المتوقع
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مـحــمد حســــــــــين
 
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أشاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، باجتماعه مع نظيره الصيني، شي جين بينج، في قمة مجموعة العشرين بأوساكا اليابانية.

وكما أوردت شبكة "فوكس نيوز"، قال "ترامب"، عقب المحادثات، إن الاجتماع المباشر الذي عقده مع الرئيس الصيني شي جين بينج حول العلاقات التجارية في أوساكا باليابان اليوم السبت "كانا أفضل من المتوقع".

ووصف "ترامب" الاجتماع بأنه "ممتاز"، قائلًا، إن الولايات المتحدة والصين "عادتا إلى المسار الصحيح" في المحادثات التجارية، لكنه أضاف، أن "المفاوضات مستمرة".

وأكد الرئيس الأمريكي للصحفيين، أنه سيعلن نتائج المحادثات في مؤتمر صحفي في وقت لاحق اليوم السبت.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، إن الزعيمين اتفقا على استئناف المحادثات التجارية "على أساس المساواة والاحترام المتبادل"، مشيرة إلى أن الزعماء توصلوا إلى وقف الحرب التجارية، وأن "ترامب" وافق أيضًا على التخلي عن تعريفة جديدة على الواردات الصينية.

كان الاجتماع بين الزعيمين في قمة مجموعة العشرين هو الأول منذ سبعة أشهر، على الرغم من أن الزعيمين التقيا أيضًا في حفل عشاء لقادة مجموعة العشرين، حيث قال "ترامب"، إن الكثير قد تم إنجازه.

إن إلغاء التصعيد هو نمط لترامب وشي ، حيث غالباً ما تنهار اتفاقياتهما بسبب تفاصيل التفاوض.
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