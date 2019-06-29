نبيل شعيل يقدم أغنية بلغة الإشارة

شارك النجم نبيل شعيل، جمهوره ومحبيه عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديو "إنستجرام" بمقطع لأغنيته “المحبة”، بلغة الإشارة للصم والبكم وهي إحدى أغاني ألبوم "فرق السما 2019".





وعلق نبيل شعيل، علي المقطع الذي نشره وقال: "الي موقد المحبه لا يحب هداء لحبايبي المتابعي وان شاء الله في القريب العاجل مني البوم خلال هذا الشهر"، وتفاعل معه الكثيرون من محبيه الذين أكدوا انتظارهم لكل ما هو جديد سيقدمه نبيل شعيل".