بوتين: سعيد بمناقشة التعاون النفطي مع محمد بن سلمان

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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه سعيد بمناقشة سبل التعاون المشترك في أسواق الطاقة مع ولي العهد السعودي.



وفي تصريحات قبل اجتماع الدول الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة "أوبك"، أوائل الشهر المقبل، أبدى "بوتين"؛ امتنانه لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، له لزيارة السعودية في الخريف، مشدّدًا على دعم روسيا رئاسة السعودية دول مجموعة العشرين في 2020.



وكان ولي العهد قد أعلن، خلال كلمة له في ختام قمة العشرين، أن المملكة ستستضيف العام المقبل أعمال القمة، وشدّد في كلمته على عزم المملكة مواصلة العمل للتقدم بمجموعة العشرين.

