بوتين: اللقاء مع ترامب كان جيدا ومثمرا وبحثنا خلاله ملفات مهمة
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن لقاءه مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، الذي جرى أمس الجمعة على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا اليابانية، كان "جيدا وبراغماتيا".
وقال بوتين في مؤتمر صحفي عقده في ختام
القمة:"إن اللقاء كان جيدا ومثمرا وبراغماتيا. وبحثنا عمليا كل المسائل ذات الاهتمام
المتبادل".
وفي حديثه حول الملف السوري أعلن بوتين
أن الوضع في سوريا يقع تحت السيطرة، مضيفا أنه تمت إقامة الاتصالات الضرورية مع الولايات
المتحدة وتركيا، على حد سواء.
وقال: "إننا في حوار دائم مع شركائنا
الأمريكيين. وجرى تنظيم اتصالات جيدة لتنسيق أعمالنا وجهودنا في مجال مكافحة الإرهاب".
وذكر الرئيس بوتين أنه تحدث للرئيس ترامب
عن الأعمال المنسقة الأخيرة لعسكريي البلدين في سوريا.
وقال إن بؤرا للإرهابيين لا تزال موجودة
في سوريا.
وتابع: "نعمل معهم (مع الأتراك) بشكل
يومي، أي بشكل أوثق مما عليه مع الأمريكيين. ونعرف عما يحدث هناك، ونحاول متابعة ذلك
بشكل مشترك".
وأكد بوتين أنه ناقش هذا الموضوع في لقائه
مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، دون تقديم أي تفاصيل أخرى.
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