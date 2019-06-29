نحو تمكين المرأة المعيلة.. "تضامن" أسيوط تنفذ دورات بساحل سليم (صور)

قامت مديرية التضامن الأجتماعي بمحافظة أسيوط، بالتعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة وجمعية شباب افضل بمركز ساحل سليم، وجمعية لكل الناس حى غرب 100بتنفيذ عدد من البرامج التدريبية والتأهيلية لسيدات ساحل سليم وحى غرب باستهداف الفئات الاشد احتياجا، وذلك في إطار إستراتيجية وزارة التضامن الأجتماعي نحو الإهتمام بالتمكين الإقتصادي للمرأة.









صرحت فاطمة الخياط وكيل الوزارة مدير مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط، أن البرامج التدريبية استهدفت 150سيدة مع إعطاء أولوية للمرأة المعيلة والمطلقات والأرامل، كما تم تخصيص عدد من البرامج لتأهيل شباب الخريجين لتلبية إحتياجات السوق من الحرف والمهن المختلفة، مشيرة إلى أن هذه الدورات تعمل على تأهيل الفئات المستهدفة لخلق فرص عمل من خلال إقامة مشروع صغير يعتمد علي أكسابهن مهارات هذه الصناعات بالتدريب والتأهيل لتحقيق التمكين والاستقلالية الاقتصادية.





وأضافت الخياط أن الحرف التى تم التدريب عليها شملت فنون الخياطة والتفصيل وصناعة المنظفات والمخبوزات والعطور ومهنة الكوافير والتجميل وصناعة الاكسسوارات، وأنه تم تنظيم ورش عمل متخصصة على أيدي مدربين لرفع الكفاءة.