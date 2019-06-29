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العساف يبحث العلاقات الثنائية مع وزير خارجية اليابان

السبت 29/يونيو/2019 - 10:34 ص
العساف يبحث العلاقات الثنائية مع وزير خارجية اليابان
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أية حمروشي
 
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التقى وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف؛ أمس، وزير الخارجية الياباني تارو كونو؛ وذلك على هامش اجتماعات قمة قادة دول مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية.

جرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة السفير الدكتور عبدالرحمن الرسي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف الفهادي.


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