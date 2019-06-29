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غدًا.. إجازة رسمية بالبنوك بمناسبة احتفالات ثورة 30 يونيو

السبت 29/يونيو/2019 - 10:25 ص
غدًا.. إجازة رسمية بالبنوك بمناسبة احتفالات ثورة 30 يونيو
البنك المركزي المصري
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الفجر الاقتصادي
 
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قرر البنك المركزي المصري منح البنوك عطلة رسمية، غدًا الأحد، بمناسبة احتفالات ثورة 30 يونيو.

وقال البنك المركزي، إن تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الأحد الموافق ٣٠ يونيو ٢٠١٩، بمناسبة ذكرى 30 يونيو، على أن يُستأنف العمل بالبنوك التي تنتهي ميزانيتها في ٣١ ديسمبر، صباح يوم الإثنين الموافق ١ يوليو ٢٠١٩.

أما البنوك التي تنتهي ميزانيتها يوم 31 ديسمبر فإنها ستعمل بشكل طبيعي يوم الاثنين.
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