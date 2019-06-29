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حارس سموحة ينضم للمنتخب بدلا من جنش

السبت 29/يونيو/2019 - 10:19 ص
حارس سموحة ينضم للمنتخب بدلا من جنش
جنش
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الفجر الرياضي
 
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قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر ضم محمد أبوجبل حارس سموحة لمعسكر بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد إصابة محمود جنش حارس الزمالك

 

 ويشارك أبوجيل في التدريب فقط مع محمد الشناوي وأحمد الشناي لأنه لوائح أمم إفريقيا 3019 لا تسمح باستبدال لاعب مصاب للمشاركة في المباريات.

 

 

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