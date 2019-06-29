حارس سموحة ينضم للمنتخب بدلا من جنش
السبت 29/يونيو/2019 - 10:19 ص
الفجر الرياضي
Advertisements
Advertisements
قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر ضم محمد أبوجبل
حارس سموحة لمعسكر بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد إصابة محمود جنش حارس
الزمالك
ويشارك
أبوجيل في التدريب فقط مع محمد الشناوي وأحمد الشناي لأنه لوائح أمم إفريقيا 3019
لا تسمح باستبدال لاعب مصاب للمشاركة في المباريات.
Advertisements
- أبوجبل يعود للمنتخب الوطني أمام تونس والإمارات
- قرار مفاجئ من أجيري قبل أمم إفريقيا
- أزمة في الزمالك قبل مواجهة المقاولون العرب
- أجيري يستقر على حارس المنتخب في أمم أفريقيا 2019
- عاجل.. أجيري يعلن قائمة منتخب مصر في أمم إفريقيا 2019
- وليد سليمان وعبد الله السعيد ضمن أبرز العائدين لمنتخب مصر
- سر حيرة أجيري قبل ودية تنزانيا
- رد فعل "أبوجبل" على استبعاده من المنتخب