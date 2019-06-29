محافظ سوهاج يهنئ السيسي بالذكرى السادسة لثورة 30 يونيو المجيدة

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بعث الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو المجيدة.



وجاء فيها: "بالإصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة سوهاج والقيادات التنفيذية والشعبية، يسعدنى أن أبعث لسيادتكم خالص التهنئة بمناسبة الإحتفال بالذكرى السادسة لثورة 30 يونيو المجيدة، تلك الثورة التى أعادت هيبة الدولة المصرية بإرادة شعبية خالصة، وصححت المسار واستعادت الوطن والآمال".



وقال المحافظ "خالص تقديرنا وشكرنا العميق لقيادتكم الحكمية التى تضع مصلحة الوطن وأبنائه دائمًا فوق أى اعتبار، راجيًا أن يمتعكم الله بالصحة والعافية، وأن يعيد مثل هذه المناسبات السعيدة على وطننا وشعبنا العظيم بكل خير وسلام، وأن يحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها".



كما بعث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج برقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة.



وجاء فيها: "بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب وقيادات محافظة سوهاج يسعدني أن أبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، تلك الثورة التى أعادت هيبة الدولة المصرية بإرادة شعبية خالصة، وصححت المسار واستعادت الوطن والآمال، أعادها الله علينا بكل الخير، وحفظ الله لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها، مع أطيب تمنياتي لسيادتكم بموفور الصحة والتوفيق".



كما بعث محافظ سوهاج برقيات التهنئة للفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء وأن ينعم على شعب مصر العظيم بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.