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نص كلمة ولي العهد في الجلسة الختامية في قمة الـ20

السبت 29/يونيو/2019 - 10:26 ص
نص كلمة ولي العهد في الجلسة الختامية في قمة الـ20
صورة تعبيرية
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أية حمروشي
 
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أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على عزم المملكة مواصلة العمل للتقدم في مجموعة العشرين.مشيدا ببرنامج عمل المجموعة وتركيزها على بناء مستقبل اقتصادي يتمحور حول الإنسان.

وأضاف خلال كلمته اليوم السبت في الجلسة الختامية لقمة العشرين في اليابان: “أن هذا الزمن هو زمن الآفاق الجديدة والتقدم التقني ما يسجوب العمل على مواكبة هذا التطور، وخلق بيئة يزدهر بها العالم”.

وقال:” علينا في مجموعة العشرين مسؤولية لخلق بيئة يزدهر فيها العالم”، وتابع”سنعمل مع قادة مجموعة العشرين لإيجاد توافق لحل الأزمات في العالم”.

كما تطرق إلى مسألة التقدم التكنولوجي وضروة مواكبته بكافة الطرق، بالإضافة إلى مسألة المخاطر السيبيرانية، وملف الشباب والمرأة. وقال في هذا السياق:” تمكين المرأة والشباب محوران أساسيان لتحقيق النمو في العالم.

وأعلن ولي العهد ترحيبه باستضافة قادة مجموعة العشرين العام المقبل في السعودية.

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