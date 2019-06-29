"بوتين" يعقد مؤتمرا صحفيا ختاميا على عامش قمة العشرين في أوساكا
السبت 29/يونيو/2019 - 10:09 ص
مـحــمد حســــــــــين
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يعقد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مؤتمرًا صحفيًا ختاميًا على هامش قمة مجموعة العشرين، التي تنتهي اليوم 29 يونيو.
اختتمت قمة مجموعة العشرين، التي بدأت في أوساكا باليابان يوم الجمعة 28 يونيو، وتنتهي اليوم.
وناقش فلاديمير بوتين، اليوم السبت، العلاقات الثنائية مع نظرائه من ألمانيا وتركيا ومصر.
في اليوم الأول للقمة، عقد الزعيم الروسي اجتماعات ثنائية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.
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