من مسودة بيان قمة العشرين.. سنعمل معًا على تعزيز النمو الاقتصادي العالمي



وجاء في المسودة الختامية: سنعمل معًا لتعزيز النمو الاقتصادي العالمي.



وبينت المسودة أن السياسة النقدية ستستمر في دعم النشاط الاقتصادي وضمان استقرار الأسعار بما يتماشى مع عمل البنوك.







أكدت مسودة البيان الختامي لقادة مجموعة دول العشرين المجتمعين في أوساكا اليابانية، على العمل سوية لتعزيز النمو الاقتصادي.