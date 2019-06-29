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من مسودة بيان قمة العشرين.. سنعمل معًا على تعزيز النمو الاقتصادي العالمي

السبت 29/يونيو/2019 - 10:21 ص
من مسودة بيان قمة العشرين.. سنعمل معًا على تعزيز النمو الاقتصادي العالمي
صورة أرشيفية
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أية حمروشي
 
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أكدت مسودة البيان الختامي لقادة مجموعة دول العشرين المجتمعين في أوساكا اليابانية، على العمل سوية لتعزيز النمو الاقتصادي. 

وجاء في المسودة الختامية: سنعمل معًا لتعزيز النمو الاقتصادي العالمي.

وبينت المسودة أن السياسة النقدية ستستمر في دعم النشاط الاقتصادي وضمان استقرار الأسعار بما يتماشى مع عمل البنوك.


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