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"القومي للمرأة": الاتحاد الأوروبي لديه شغف للتعامل مع مصر

السبت 29/يونيو/2019 - 10:20 ص
القومي للمرأة: الاتحاد الأوروبي لديه شغف للتعامل مع مصر
الدكتورة مايا مرسي
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هدى عبدالرازق
 
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قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إنها تزور الاتحاد الأوروبي للمرة الأولى حيث إنها تستهدف تعريف كل المسئولين إنجازات المرأة الفترة الأخيرة في مصر.

وأشار "مرسي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت، إلى أنهم تلقوا الكثير من الترحيب والمشاركة في المفوضية الأوروبية، لافتة إلى أنهم سيعملون معهم الفترة المقبلة في القضاء على ختان الإناث.

وأضافت أن دورهم أن يجعلوا مصر متواجدة في كل المحافل الدولية، ويوضحوا للعالم الخارجي ماذا تفعل مصر لخدمة المرأة وتحسين وضعها، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي يرى أن مصر دولة قوية، ولديهم شغف للتعامل معنا.
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المزيد عن: مايا مرسي الاتحاد الاوروبي
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