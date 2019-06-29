رئيس "جنوب الوادي" يتفقد معامل الحاسب الآلي بكلية التربية ويشيد بجودتها



وأشاد رئيس الجامعة، بجودة المعامل التي تضم أحدث الأجهزة، حيث يوجد بالكلية معملان للحاسب الآلي يضم كل معمل 24 جهازا متصلا بشبكة الإنترنت.



كما تفقد رئيس الجامعة معمل الصوتيات بالكلية حيث يوجد به 24 جهازا به برنامج صوتيات (سناكو) وكذلك سبورة تفاعلية وسماعات لغة حديثة.



تفقد الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي بقنا، يرافقه الدكتور يوسف الغرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور محفوظ عبد الستار عميد كلية التربية بالغردقة، معامل الحاسب الآلي وامتحانات التعليم المفتوح بكلية التربية بالغردقة.