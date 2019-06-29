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برشلونة يحسم صفقة جريزمان

السبت 29/يونيو/2019 - 10:16 ص
برشلونة يحسم صفقة جريزمان
جريزمان
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الفجر الرياضي
 
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اقترب أنطوان جريزمان بطل مونديال روسيا 2018، صار قريبا جدا من الانتقال إلى فريق برشلونة الإسباني، بعدما وافق على عقد لمدة خمس سنوات.

ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن جريزمان، سيتقاضى 17 مليون يورو، بشكل سنوي، في إطار العقد الجديد الذي سيوقعه مع الفريق الكاتالوني.

وأشار المصدر الفرنسي، إلى المباحثات التي أجراها ممثلون عن جريزمان مع فريق برشلونة بعد أن هبط كسر عقد اللاعب إلى 120 مليون يورو في بداية يوليو المقبل.


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