ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ولي العهد لـ "قادة مجموعة العشرين": نرحب بكم العام المقبل في الرياض

السبت 29/يونيو/2019 - 10:15 ص
ولي العهد لـ قادة مجموعة العشرين: نرحب بكم العام المقبل في الرياض
Advertisements
طباعة
أية حمروشي
 
Advertisements
قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن المملكة ستتولى رئاسة قمة مجموعة العشرين بدءًا من ديسمبر من هذا العام، وأن المملكة ترحب باستضافة قادة دول المجموعة العام المقبل في الرياض.

وقال خلال مخاطبته الجلسة الختامية للمجموعة بمدينة أوساكا اليابانية اليوم السبت، إن المملكة ستعمل مع مجموعة العشرين لإيجاد توافق لحل الأزمات في العالم، وتحقيق الشمولية والوصول إلى العدالة وتحقيق أكبر قد من الرخاء.

وأضاف أن موضوع التغيير المناخي والسعي لإيجاد حلول عملية ومجدية لخفض الانبعاثات من الأجندة المهمة أثناء رئاسة المملكة للمجموعة.

وشدد ولي العهد على أهمية معالجة القضايا الضريبية للاقتصاد الرقمي وأهمية السعي للوصول إلى توافق بشأنها في عام 2020، تفاديًا للتدابير الحمائية.

Advertisements
المزيد عن: ولي العهد السعودي قمه العشرين السعودية
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
موريتانيا
-
x
16:30
-
أنجولا
الكاميرون
-
x
19:00
-
غانا
بنين
-
x
22:00
-
غينيا بيساو
بطولة كوبا أمريكا 2019
كولومبيا
0
x
انتهت
0
تشيلي
أوروجواي
-
x
21:00
-
بيرو