ولي العهد لـ "قادة مجموعة العشرين": نرحب بكم العام المقبل في الرياض
السبت 29/يونيو/2019 - 10:15 ص
أية حمروشي
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قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن المملكة ستتولى رئاسة قمة مجموعة العشرين بدءًا من ديسمبر من هذا العام، وأن المملكة ترحب باستضافة قادة دول المجموعة العام المقبل في الرياض.
وقال خلال مخاطبته الجلسة الختامية للمجموعة بمدينة أوساكا اليابانية اليوم السبت، إن المملكة ستعمل مع مجموعة العشرين لإيجاد توافق لحل الأزمات في العالم، وتحقيق الشمولية والوصول إلى العدالة وتحقيق أكبر قد من الرخاء.
وأضاف أن موضوع التغيير المناخي والسعي لإيجاد حلول عملية ومجدية لخفض الانبعاثات من الأجندة المهمة أثناء رئاسة المملكة للمجموعة.
وشدد ولي العهد على أهمية معالجة القضايا الضريبية للاقتصاد الرقمي وأهمية السعي للوصول إلى توافق بشأنها في عام 2020، تفاديًا للتدابير الحمائية.
وقال خلال مخاطبته الجلسة الختامية للمجموعة بمدينة أوساكا اليابانية اليوم السبت، إن المملكة ستعمل مع مجموعة العشرين لإيجاد توافق لحل الأزمات في العالم، وتحقيق الشمولية والوصول إلى العدالة وتحقيق أكبر قد من الرخاء.
وأضاف أن موضوع التغيير المناخي والسعي لإيجاد حلول عملية ومجدية لخفض الانبعاثات من الأجندة المهمة أثناء رئاسة المملكة للمجموعة.
وشدد ولي العهد على أهمية معالجة القضايا الضريبية للاقتصاد الرقمي وأهمية السعي للوصول إلى توافق بشأنها في عام 2020، تفاديًا للتدابير الحمائية.
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