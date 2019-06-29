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ولي العهد يلتقي رئيس جمهورية جنوب أفريقيا

السبت 29/يونيو/2019 - 10:10 ص
ولي العهد يلتقي رئيس جمهورية جنوب أفريقيا
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أية حمروشي
 
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قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية اليوم، بالالتقاء مع الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا.

وجرى خلال اللقاء، بحث سبل زيادة الاستثمارات السعودية في جنوب أفريقيا، والتعاون في مجال التصنيع العسكري.

حضر اللقاء، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير.

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