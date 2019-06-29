سلمان خان يرحب بانضمام نجم جديد للجزء الثالث من Dabangg

وقال سلمان أن الفيلم سيشهد أكبر رقصات استعراضية في تاريخ أفلام بوليوود، كما ذكر أن هناك مشاهد يحضر نفسه جسديا لها كونه سيجسد بها شخصيته بالفيلم في سن العشرين.







ويعود سلمان لفيلم Dabangg الذي سبق وأن طرح منه جزأين على مدار التسعة أعوام الماضية، كان أولهما في عام 2010، من بطولة سوناكشي سينها.

ووفقا لمصادر مقربة من مخرج الفيلم، فإن سلمان خان يرغب في كسر الرقم القياسي الخاص بفيلم kalank للمخرج كاران جوهار، بأن يظهر في الأغنية الرسمية لفيلم Dabangg بأكبر عدد من الراقصين في تاريخ سينما بوليوود يصل لـ 500 راقص.

وعبر حسابه الخاص على موقع تويتر، رحب النجم سلمان خان بانضمام النجم الهندي القدير "برامود خانا- Pramod Khanna"، الذي سيجسد بالفيلم والد شخصية "شولبول باندي".

ومن المقرر أن يتم طرح الفيلم بداية عام 2020 القادم بعد أن فشل خان في جدولة مواعيد التصوير ليلحق بموسم عيد الفطر الماضي.