ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

سلمان خان يرحب بانضمام نجم جديد للجزء الثالث من Dabangg

السبت 29/يونيو/2019 - 09:10 ص
سلمان خان يرحب بانضمام نجم جديد للجزء الثالث من Dabangg
سلمان خان
Advertisements
طباعة
أحمد جمال أحمد
 
Advertisements
بدأ النجم الكبير سلمان خان، تصوير الجزء الثالث من فيلمه الناجح Dabangg ، وقد كشف عن بعض تفاصيل الفيلم خلال عدة لقاءات صحفية له خلال الأسابيع الماضية.

 

وقال سلمان أن الفيلم سيشهد أكبر رقصات استعراضية في تاريخ أفلام بوليوود، كما ذكر أن هناك مشاهد يحضر نفسه جسديا لها كونه سيجسد بها شخصيته بالفيلم في سن العشرين.



ويعود سلمان لفيلم Dabangg  الذي سبق وأن طرح منه جزأين على مدار التسعة أعوام الماضية، كان أولهما في عام 2010، من بطولة سوناكشي سينها.

 

ووفقا لمصادر مقربة من مخرج الفيلم، فإن سلمان خان يرغب في كسر الرقم القياسي الخاص بفيلم kalank للمخرج كاران جوهار، بأن يظهر في الأغنية الرسمية لفيلم Dabangg  بأكبر عدد من الراقصين في تاريخ سينما بوليوود يصل لـ 500 راقص.

 

وعبر حسابه الخاص على موقع تويتر، رحب النجم سلمان خان بانضمام النجم الهندي القدير "برامود خانا- Pramod Khanna"، الذي سيجسد بالفيلم والد شخصية "شولبول باندي".

 

ومن المقرر أن يتم طرح الفيلم بداية عام 2020 القادم بعد أن فشل خان في جدولة مواعيد التصوير ليلحق بموسم عيد الفطر الماضي.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
موريتانيا
-
x
16:30
-
أنجولا
الكاميرون
-
x
19:00
-
غانا
بنين
-
x
22:00
-
غينيا بيساو
بطولة كوبا أمريكا 2019
كولومبيا
0
x
انتهت
0
تشيلي
أوروجواي
-
x
21:00
-
بيرو