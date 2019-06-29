استقرت أسعار الدواجن والبيض في الأسواق، اليوم السبت 29-6-2019، مسجلة نفس معدلاتها دون تغيير.





وترواحت أسعار الدواجن اليوم، في المزارع ما بين 22 -23 جنيها، موضحا أن السعر للمستهلك يترواح بين 27 -29 جنيها، مضيفًا أن سعر كرتونة البيض 27.5 جنيها تسليم مزرعة، وتباع للمستهلك من 32 – 35 جنيها بحسب المنطقة.





وتشير التوقعات إلى أن زيادة المعروض وتراجع حركة الشراء ساهمت فى استقرار الأسعار بصورة ملحوظة.