أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم السبت 29-6-2019
السبت 29/يونيو/2019 - 08:58 ص
الفجر الاقتصادي
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استقرت أسعار الدواجن والبيض في الأسواق، اليوم السبت 29-6-2019، مسجلة نفس معدلاتها دون تغيير.
وترواحت أسعار الدواجن اليوم، في المزارع ما بين 22 -23 جنيها، موضحا أن السعر للمستهلك يترواح بين 27 -29 جنيها، مضيفًا أن سعر كرتونة البيض 27.5 جنيها تسليم مزرعة، وتباع للمستهلك من 32 – 35 جنيها بحسب المنطقة.
وتشير التوقعات إلى أن زيادة المعروض وتراجع حركة الشراء ساهمت فى استقرار الأسعار بصورة ملحوظة.
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