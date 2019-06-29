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توافد طلاب الثانوية بالبحر الأحمر على لجان الامتحانات وسط تشديدات أمنية (صور)

السبت 29/يونيو/2019 - 09:02 ص
توافد طلاب الثانوية بالبحر الأحمر على لجان الامتحانات وسط تشديدات أمنية (صور)
لجان الامتحان
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محمد طه
 
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توافد طلاب الصف الثالث الثانوي، بالشهادة الثانوية العامة، بالبحر الأحمر، على لجان الامتحان؛ لأداء امتحانات نهاية العام الدراسي 2018 – 2019، بامتحانات "التفاضل والتكامل"، لطلاب شعبة "علمي رياضة" و"الجيولوجيا" لطلاب شعبة "علمي علوم"، وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.

وأفادت نورا كامل فاضل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، في تصريحات صحفية، بتشكيل 6 غرف عمليات منها غرفة مركزية بقر المديرية بالغردقة و3 مراكز توزيع لمتابعة سير الامتحانات 14 لجنة بمدن المحافظة.

وأشارت إلى التنسيق مع الأمن العام ومديرية الأمن والصحة والتموين وأمن مديرية التربية والتعليم والإسعاف لمتابعة خطوط سير الامتحان من ناحية والتنسيق من ناحية أخرى مع اللجنة الثلاثية وشرح التعليمات وذلك لتوفير بيئة آمنة للطلاب في الامتحانات.

وأكدت "فاضل" وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان بالمدن كافة تحت حراسة مشددة من قوات التأمين من رجال الأمن.

ولفتت إلى أنها تتابع سير الامتحانات من خلال غرفة العمليات المركزية بمقر المديرية، مؤكدة عدم اصطحاب الهواتف المحمولة بالنسبة للطلبة والمراقبين وسحب جميع الهواتف منهم.
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