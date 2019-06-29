المهرجان السابع للفنون المسرحية بنوعية عين شمس
السبت 29/يونيو/2019 - 09:01 ص
أية حمروشي
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نظمت شعبة الفنون المسرحية بقسم الإعلام كلية التربية النوعية جامعة عين شمس مهرجان الفنون المسرحية السابع لطلاب الفرقتين الثالثه والرابعه، تحت رعاية أ.د عبدالوهاب عزت رئيس الجامعة،أ.د أمانى حنفى عميد الكلية.
وجاء ذلك بقاعة مؤتمرات الجامعة حيث تضمن المهرجان عرض لمسرحيتي (ملحمة السراب - تماثيل مجانين).
وحضر المهرجان أ.د عبدالناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أ.د اسامة السيد مصطفى وكيل كلية التربية النوعية لشئون الدراسات العليا، أ.د سالى شبل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أ.د سلوى رشدى، ولفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس وأسر الطلاب، إشراف أ.د فاطمة مبروك استاذ الفنون المسرحية بالكلية، أ.د فوزى السعدنى.
جدير بالذكر أنه قد تم توزيع شهادات تقدير على الطلاب والمممثلين المشاركين بالعروض فى نهاية المهرجان.
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