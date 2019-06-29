المهرجان السابع للفنون المسرحية بنوعية عين شمس





وحضر المهرجان أ.د عبدالناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أ.د اسامة السيد مصطفى وكيل كلية التربية النوعية لشئون الدراسات العليا، أ.د سالى شبل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أ.د سلوى رشدى، ولفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس وأسر الطلاب، إشراف أ.د فاطمة مبروك استاذ الفنون المسرحية بالكلية، أ.د فوزى السعدنى.





جدير بالذكر أنه قد تم توزيع شهادات تقدير على الطلاب والمممثلين المشاركين بالعروض فى نهاية المهرجان.



وجاء ذلك بقاعة مؤتمرات الجامعة حيث تضمن المهرجان عرض لمسرحيتي (ملحمة السراب - تماثيل مجانين).