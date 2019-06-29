ننشر خطة "التعليم العالي" لتطوير منظومة الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية



كما فتحت الوزارة باب التقدم للطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات المصرية للعام الجامعي 20192020 بدءا من شهر مايو الماضى، وذلك من خلال الدخول على الموقع الرسمى للوافدين www.wafeden.gov.eg، فضلا عن اتخاذ عدة إجراءات، منها: توفير خدمة استقبال ملفات الطلاب عن طريق البريد السريع، وإمكانية قبول ملف الطالب من خلال سفارة دولته بالقاهرة، واستحداث خدمة الدفع الإلكتروني، وتوفير فرع لبنك مصر داخل الإدارة.





وكذلك خدمة الانتظار الرقمى بما يسهم فى تيسير إجراءات التحاقهم بالجامعات المصرية وحصولهم على خدمة تعليمية متميزة، وانتظامهم فى العملية التعليمية من بداية العام الدراسي، وكذلك إنهاء إجراءات تسجيلهم واستقبالهم بسهولة من خلال إعداد الكوادر الفنية المدربة، للتعامل مع الطلاب الوافدين، وكذا إنهاء إجراءات قبول أوراق الطلاب بسهولة ويسر، وتوفير خدمة الخط الساخن، وكذا خدمة on line لاستقبال كافة الاستفسارات وشكاوى الطلاب على مدار 24 ساعة وحل مشاكلهم وتذليلها سريعًا.





وأشارت إلى أنها تقوم بالتنسيق مع عدد من الوزارات المعنية بتوفير العديد من الخدمات للطلاب الوافدين سواء كانت صحية أو اجتماعية أو ثقافية أو فنية أو رياضية، وذلك من خلال إعداد برامج لرحلات سياحية ومسابقات ثقافية وفنية وأنشطة رياضية.





كما أن إدارة الوافدين على أتم الاستعداد لاستقبال جميع الطلاب لإنهاء إجراءات قبولهم وظهور النتائج للطلاب خلال ثلاثة أيام من تاريخ التقديم على الموقع، ويتم قبول الطلاب في الفصل الدراسي الثاني في أى وقت من العام الجامعي 20192020 بنظام الساعات المعتمدة بدءا من ا نوفمبر المقبل.



استعرض ا. د. خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خطة الوزارة لتطوير منظومة الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية خلال الفترة المقبلة.وأشارت وزارة التعليم العالي إلى ضرورة ميكنة كافة الخدمات التي تقدم للطلاب الوافدين وكافة المعاملات المالية المتعلقة بالإدارة العامة لقبول ومنح الطلاب الوافدين، بالإضافة إلى توفير وحدة مصرفية، واستخدام نظام الترقيم، وتركيب شاشات عرض لكافة الخدمات التي تقدمها الإدارة، كما تم تخصيص مكتب لتسهيل الحصول على تجديد الإقامة والتأشيرات وشركة للسياحة لتوفير واستقبال الطلاب بالمطار، وتقديم خدمة التأمين الصحي والتأمين ضد حوادث السفر، وكذلك استخراج تذاكر السفر.وأفادت الوزراة بأنها خلال العام الحالي وضعت استراتيجية خاصة لجذب الطلاب الوافدين وذلك بتذليل الصعوبات وتيسير الإجراءات اللازمة للتقدم للدراسة في مصر.