تعيينات جديدة بكلية الزراعة جامعة عين شمس



كمان أصدر الاستاذ الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعه عين شمس قرار بتعيين الاستاذ الدكتور علاء عبد الرشيد محمد الكبش الاستاذ بقسم علوم الاغذيه بكليه الزراعه رئيسا لمجلس القسم اعتبارا من 182019وحتى 1772021.



كما أصدر رئيس الجامعه قرار بتعيين الاستاذ الدكتور فتحي عبد العظيم محمد الاستاذ بقسم انتاج الدواجن بكليه الزراعه رئيسا لمجلس القسم اعتبارا من1482019 ولمده ثلاث سنوات.



كما أصدر معالي الاستاذ الدكتور عبد الوهاب عزت قرار بقيام الاستاذه الدكتوره ساميه عبد العظيم محروس الاستاذ بقسم المجتمع الريفي بأعمال رئيس القسم من 182019 ولمده عام.



كمان صدر قرار بتعيين الاستاذ الدكتور احمد عبد الوهاب محمد الاستاذ بقسم الميكروبيولوجيا الزراعيه رئيسا لمجلس القسم اعتبارا من 182019 ولمدة ثلاث سنوات.



كما صدر قرار بتعيين الاستاذه الدكتوره سناء النوبي احمد سليم الاستاذ بقسم الاقتصاد الزراعي رئيسا لمجلس القسم اعتبارا من 1492019 ولمده ثلاث سنوات.





وتعيين الاستاذ الدكتور هاني عبد الله محمد سرور الاستاذ بقسم الكيمياء الحيويه رئيسا لمجلس القسم ولمده ثلاث سنوات.



أصدر الأستاذ الدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، قرارا بقيام الأستاذ الدكتور أحمد جلال، عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، بالإشراف على قسم الأراضي بالكلية ولمدة عام اعتبارا من 1-8-2019.كما أصدر قرار بتعيين الأستاذ الدكتور أحمد فهمي حسين أبو دومة، الأستاذ بقسم الوراثة بكلية الزراعة، رئيسا لمجلس القسم ودالك اعتبارا من1-8-2019 وحتى 13-8-2020 تاريخ بلوغه السن القانوني.كما أصدر قرارا بتعيين سيد سعيد شعبان، الأستاذ بقسم النبات الزراعي بكلية الزراعة رئيسا لمجلس القسم ابتداء من 1-8-2019 وحتى 9-9-2021 تاريخ بلوغ زيادة السن القانوني.كما صدر قرار بقيام الأستاذ احمد محسن عبد الوهاب الأستاذ بقسم أمراض النبات بكلية الزراعة بأعمال رئيس مجلس القسم وذلك اعتبارا من1-8-2019 ولمده عام.