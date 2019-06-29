ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

هاني رمزي: منتخب مصر أكبر من عمرو وردة

السبت 29/يونيو/2019 - 08:48 ص
هاني رمزي: منتخب مصر أكبر من عمرو وردة
هاني رمزي
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements
أكد هاني رمزي مدرب منتخب مصر أن أزمة عودة عمرو وردة إلى المعسكر من جديد أخذت أكبر من حجمها لذلك يجب التركيز على المنتخب بشكل عام.


وقال هاني رمزي: "لن أعلق على مسألة عودة عمرو وردة من جديد لأن المنتخب المصري هو الأهم في الوقت الحالي، وأهم من وردة وكل فرد داخل الفريق."


وأضاف أن منتخب مصر سيفتقد للحارس محمود عبد الرحيم جنش بعد إصابته وسيكمل المنتخب أمم إفريقيا بمحمد الشناوي وأحمد الشناوي.


Advertisements
المزيد عن: هاني رمزي منتخب مصر عمرو ورده امم افريقيا ازمة عمرو وردة
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك ما هو المنتخب العربي المرشح للوصول لنهائي أمم إفريقيا ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
موريتانيا
-
x
16:30
-
أنجولا
الكاميرون
-
x
19:00
-
غانا
بنين
-
x
22:00
-
غينيا بيساو
بطولة كوبا أمريكا 2019
كولومبيا
0
x
انتهت
0
تشيلي
أوروجواي
-
x
21:00
-
بيرو