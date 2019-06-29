هاني رمزي: منتخب مصر أكبر من عمرو وردة

أكد هاني رمزي مدرب منتخب مصر أن أزمة عودة عمرو وردة إلى المعسكر من جديد أخذت أكبر من حجمها لذلك يجب التركيز على المنتخب بشكل عام.









وقال هاني رمزي: "لن أعلق على مسألة عودة عمرو وردة من جديد لأن المنتخب المصري هو الأهم في الوقت الحالي، وأهم من وردة وكل فرد داخل الفريق."









وأضاف أن منتخب مصر سيفتقد للحارس محمود عبد الرحيم جنش بعد إصابته وسيكمل المنتخب أمم إفريقيا بمحمد الشناوي وأحمد الشناوي.







