غدًا.. الأوبرا تحيي ذكرى ثورة 30 يونيو

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر احتفالية فنية برعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، ويحييها أوركسترا الموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمد الموجي ومشاركة كورال أطفال الأوبرا وذلك في الثامنة مساء غدا الأحد 30 يونيو الجاري على المسرح الكبير.

وتتضمن الاحتفالية مجموعة من المؤلفات الوطنية التي تدعم روح الانتماء وتدعو إلى البناء والعمل وتبث الحماسة في النفوس، منها: "يا مصر قومى وانهضي، دايما مصر، فرحة مصر، يا مصر قومي وشدي الحيل، يا اللي عاش حبك يعلم، تعيشي يا مصر، ادعوا لمصر، طوبة فوق طوبة، كل بلاد الدنيا جميلة، قصيدة مصر، بلدي آه يا بلدي، ثوار، تسلم إيدينك، الجيل الصاعد، وأغلى اسم في الوجود"، أداء إبراهيم راشد، مي الجبيلي، أحمد عصام، نهاد فتحي، عصام محمود، سمية وجدي، حنان عصام، حسام حسني، أميرة أحمد، وليد حيدر، غادة آدم، ياسر سليمان، رحاب مطاوع ومحمد حسن.