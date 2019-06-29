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اليمن: إحباط محاولة تسلل للميليشيا شمال لحج

السبت 29/يونيو/2019 - 08:46 ص
اليمن: إحباط محاولة تسلل للميليشيا شمال لحج
اليمن
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وكالات
 
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أعلنت الفرق الهندسية العسكرية التابعة للجيش الوطني في المنطقة العسكرية الخامسة، بالتعاون مع خبراء ألغام من قوات التحالف، إتلافها نحو 5 آلاف عبوة ولغم متنوعة كانت زرعتها ميليشيات الحوثي الانقلابية في مناطق متفرقة من مدينة حرض ومزارع النسيم والخضراء والقرى المجاورة لها بمحافظة حجة، شمال غربي صنعاء.

 

ووفقاً لموقع "سبتمبر نت" التابع للجيش الوطني اليمني، فجرت قوات الجيش 5 آلاف لغم وعبوة ناسفة زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة حجة، وعلى الشريط الحدودي مع المملكة العربية السعودية.

 

وتأتي العملية ضمن الحملة الواسعة لقوات الجيش الوطني، بإزالة ونزع جميع الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية في مختلف المناطق الحيوية بالمدنيين.

 

وتتعمد ميلشيا الحوثي الانقلابية بزراعة الألغام والعبوات الناسفة في مناطق ازدحام السكان المدنيين، ما تسبب بموت المئات، معظمهم من الأطفال والنساء.

 

وعلى صعيد آخر، أحبط الجيش اليمني محاولة تسلل لميليشيا الحوثي باتجاه مواقعه ببلدات الشريجة وحيفان وحمالة شمالي المحافظة جنوب البلاد.

 

أوضحت وزارة الدفاع اليمنية أن قوات الجيش أفشلت محاولة التسلل في أعقاب معارك أسفرت عن مقتل وجرح عدد من عناصر الميليشيا الانقلابية، وإجبار عناصرها على التراجع والفرار.

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المزيد عن: محاولة تسلل للميليشيا شمال لحج اليمن الملكة العربية السعودية
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