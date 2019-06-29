عرض فيلم "ليل خارجي" لأول مرة على شاشة التليفزيون









في تجربة تستغرق ليلة كاملة يكتشفون فيها القاهرة في اعماقها الشعبية في ظلام الليل، ويعيدون اكتشاف ما ظنوا انهم يعرفونه عن أنفسهم وعن علاقاتهم، و يحاول "مو" معرفة كيف يستطيع ثلاثة أفراد من ثلاث طبقات اجتماعية مختلفة، وتوجهات اخلاقية وفكرية متباينة، التعايش داخل عربة تاكسي صغيرة في مدينة مزدحمة.



والفيلم بطولة كل من كريم قاسم ومنى هلا وشريف قاسم ومشاركة متميزة لعدد كبير من النجوم من ضيوف الشرف هم بترتيب ظهورهم بالعمل علي قاسم وأحمد مجدي وبسمة وأحمد مالك وعمرو عابد، ومن تأليف شريف الالفي وإخراج أحمد عبد الله السيد.

عرض قبل قليل لأول مرة على شاشة التلفزيون فيلم ليل خارجى عبر شاشة osn، وهو من إنتاج شركة حصالة ووزعته بمصر أفلام مصر العالمية. أنتج بدعم من "كانون" بالشرق الأوسط - و نجوم إف إم.ومثل مصر في المسابقة الرسمية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام ٢٠١٨، و شارك في مهرجاني مراكش، وستوكهولم، وذلك بعد عرضه العالمي الأول في مهرجان تورونتو الذي حاز اعجاب النقاد و بيعت كل تذاكل حفلاته.وتدور أحداثه عن ثلاثة أشخاص من عوالم لا يمكن أن تتلاقى يجدون أنفسهم مضطرين لقضاء ليلة سويا، يخالفون فيها شكل الحياة التي اعتادوها، "مو" المخرج الشاب الذي يصارع من أجل عمل فيلمه الجديد، "توتو" بائعة الهوى التي تقابلهم للمرة الأولى، و"مصطفى" سائق التاكسي الذي تتحول ليلته لصراع بينه وبين "مو" يحاول كلا منهما إثبات القوة والقيادة، بينما تقع "توتو" بين رحي هذا الصراع.